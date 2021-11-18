Asphalt-Cowboys
Folge vom 18.11.2021: Vogel der Nacht
45 Min.Folge vom 18.11.2021Ab 12
Matthias Hölzle ist in seinem „Black Lion“ auch gerne nachts auf den Fernstraßen unterwegs. Denn in welchem anderen Job kann man so viele Sonnenaufgänge erleben? Kraftfahrer Jens-Werner Dettmann frönt derweil in seiner Wahlheimat Schweden seiner großen Leidenschaft. Der Hobby-Naturfotograf bekommt in dieser Folge einen besonderen Schmetterling vor die Linse. Und Klaus Gaggl versorgt Wildtiere in den Bergen mit Futter. Der Kraftfahrer transportiert mit seinen Kollegen Thomas Schlintl und Florian Rattinger in Österreich Silageballen auf eine Hochalm.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.