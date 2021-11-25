Asphalt-Cowboys
Folge vom 25.11.2021: Einer geht, einer kommt
45 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12
Bei Nahverkehrsfahrer Jens Lindner steht Saisonarbeit auf der Agenda. In seiner sächsischen Heimat reifen leckere Früchte. Der 53-Jährige hat in dieser Folge Erdbeeren geladen. Andreas Zordel lenkt derweil ein besonderes Fahrzeug durch den Verkehr. Der Forellenzüchter transportiert in seinem umgerüsteten Scania lebende Fische von A nach B. Am liebsten fährt Andreas mit seinem Sohn Max, denn das Duo versteht sich ohne viele Worte. Und Joe Flege lebt in Nordamerika seinen Trucker-Traum. Der Asphalt Cowboy ist vor zwölf Jahren nach Kanada ausgewandert.
