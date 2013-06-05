Zum Inhalt springenBarrierefrei
Asphalt-Cowboys

DMAXFolge vom 05.06.2013
Folge vom 05.06.2013: Ihre Sehnsucht ist die Ferne!

44 Min.Folge vom 05.06.2013Ab 12

Der Holsteiner Marten Nottelmann ist wieder blendend gelaunt, denn die Auftragslage im Transportgewerbe hat sich verbessert. Jetzt ist eine präzise Disponierung das A und O im Tagesgeschäft. Doch so sehr man sich als Trucker auch bemüht: Nichts ist so alt wie die Dispo von gerade eben! Das weiß auch Kühlerwagenfahrer Uwe Wenta. In Bremerhaven lädt er heute für einen großen Schiffsausrüster Frischeprodukte und Tiefkühlware, und das bedeutet: Immer auf die Temperatur im Hänger achten, sonst ist die Ware womöglich schon bei der Ankunft verdorben. Doch zum Ziel sind es noch 700 Kilometer. Betonkutscher Piet hat inzwischen aufgrund der winterlichen Flaute in der Bauindustrie umgesattelt. In einem Tanklastzug fährt er jetzt von Dorf zu Dorf, quer durch seine emsländische Heimat. Doch Piet ist hier Neuling, denn seine Ladung ist sehr speziell und gewöhnungsbedürftig - wenn das mal gut geht.

