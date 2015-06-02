Zum Inhalt springenBarrierefrei
Asphalt-Cowboys

Wo die Liebe hinfährt

DMAXFolge vom 02.06.2015
Wo die Liebe hinfährt

Wo die Liebe hinfährtJetzt kostenlos streamen

Asphalt-Cowboys

Folge vom 02.06.2015: Wo die Liebe hinfährt

45 Min.Folge vom 02.06.2015Ab 12

On the road again! Ruhrpott-Trucker Mike bricht gemeinsam mit Spediteur Daniel Richtung Schweden auf. Solche Aufträge sind eine willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag auf deutschen Autobahnen. Beim Abladen in Trelleborg kämpft das Duo jedoch mit Verständigungsproblemen. Kühlwagenfahrer Steffen nutzt derweil die Gelegenheit und unternimmt mit seinem Lkw eine Besichtigungstour durch Paris. Und in Aldenhoven macht sich Fahrer Dieter bereit für eine Umzugs-Tour auf die Balearen. Der Asphalt-Cowboy will pünktlich die Fähre in Barcelona erreichen.

