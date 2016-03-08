Asphalt-Cowboys
Folge vom 08.03.2016: Chef von allem
45 Min.Folge vom 08.03.2016Ab 12
Mike Cohnen und Daniel Schewe haben in Norwegen mit einer abenteuerlichen Abladestelle zu kämpfen. Die Trucker sollen mitten in einem Wald Abwasserrohre ausliefern. Es ist eng, matschig und weit und breit ist keine Firma in Sicht. Doch dann kommen ihnen plötzlich zwei Kollegen entgegen. Der bayerische Spediteur Andreas Schuber wechselt derweil in dieser Folge auf den Beifahrersitz. Sein neuer Angestellter Christian soll zeigen, was er drauf hat. Deshalb lässt ihn Andreas ans Lenkrad seines geliebten, aufgemotzten Scanias.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.