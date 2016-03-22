Zum Inhalt springenBarrierefrei
Asphalt-Cowboys

Heimat im Herzen

DMAXFolge vom 22.03.2016
Heimat im Herzen

Heimat im HerzenJetzt kostenlos streamen

Asphalt-Cowboys

Folge vom 22.03.2016: Heimat im Herzen

44 Min.Folge vom 22.03.2016Ab 12

Frau am Steuer: Spediteur Daniel Schewe hat eine neue Fahrerin eingestellt. Maike besitzt erst seit einem halben Jahr einen Lkw-Führerschein und fährt zum ersten Mal alleine eine Tour für ihren Chef. Mallorca-Trucker Dieter Lynen trifft unterdessen an seinem freien Abend auf der Balearen-Insel die Sängerin Melanie Müller. Und die Fahrer des Vereins „Kinder brauchen Hilfe" aus dem westfälischen Hamm legen die letzten Kilometer ihres Vierzigtonner-Hilfsgütertransports nach Litauen auf einer abenteuerlichen Straße zurück.

