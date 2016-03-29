Asphalt-Cowboys
Folge vom 29.03.2016: Für immer!
45 Min.Folge vom 29.03.2016Ab 12
Der große Tag ist endlich gekommen: Asphalt-Cowboy Mike Cohnen heiratet seine Bianca! Zur Feier des Tages veranstalten die frisch Vermählten ein Trucker-Fest mit Lkw-Konvoi. Country-Barde Gunter Gabriel, „der deutsche Johnny Cash“, ist auch mit von der Partie und singt dem Brautpaar höchstpersönlich ein Ständchen. Spediteur Dieter Lynen und seine Fahrer laden unterdessen auf Mallorca 20 000 Liter Bier ab, und Holzfahrer Thorsten Eckert bleibt auf der Wald-Tour im Taunus in dieser Folge nicht von Pannen verschont.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Warner Bros. Discovery, Inc.