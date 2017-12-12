Asphalt-Cowboys
Folge vom 12.12.2017: Schlauchwochen
45 Min.Folge vom 12.12.2017Ab 6
Mit Linsen und Getreide auf dem Hänger durch die Provinz Saskatchewan: Heiko lebt seinen „Asphalt Cowboy“-Traum im zweitgrößten Land der Erde. Doch als der Wahl-Kanadier morgens losfahren will, streikt sein Volvo. Sprich: Es droht ein Termin in der Werkstatt. Holzfahrer Thorsten Eckert gönnt sich derweil nach getaner Arbeit und einer nervenaufreibenden Panne eine verdiente Pause. Der selbst ernannte „King of the Rhön“ steuert zum Auftakt der neuen Staffel mit seinem tonnenschweren Brummi den größten Autohof Europas in Geiselwind an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.