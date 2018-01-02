Asphalt-Cowboys
Folge vom 02.01.2018: In guter Gesellschaft
45 Min.Folge vom 02.01.2018Ab 6
Kühlerverkehr ist nichts für Langschläfer - zum Ärger für Markus Ehrentraut. Der Trucker vom Niederrhein fährt am liebsten tagsüber, doch in dieser Folge muss er bereits um drei Uhr nachts aus den Federn. Denn die Kohlköpfe sollen pünktlich beim Kunden ankommen. Andreas Schubert kann dagegen durchatmen. Beim Bau einer neuen Halle hatte der bayerische Spediteur mit bürokratischen Stolperfallen zu kämpfen, aber nun geht es endlich wieder auf die Autobahn. Der „Asphalt-Cowboy“ bricht in dieser Folge mit seinem tonnenschweren Lkw nach Italien auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.