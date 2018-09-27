Asphalt-Cowboys
Folge vom 27.09.2018: Der Wettkönig
44 Min.Folge vom 27.09.2018Ab 12
„Asphalt-Cowboy“ Thorsten Eckert hat alle Hände voll zu tun, denn Sturmtief „Frederike“ hat in den deutschen Wäldern gewütet und das Holz muss schnell ins Sägewerk. Der Kraftfahrer macht sich auf den Weg in den Taunus, um Buchen zu laden - und lässt sich beim Abladen in der Rhön auf eine gewagte Wette gegen die Zeit ein. Christina Scheib steht am Lenkrad ebenfalls unter Stress. Die Trucker-Lady transportiert mit ihrem Kipper Erdaushub in eine Kiesgrube bei Augsburg. Die steile Anfahrt hat es in sich - hier darf man sich keine Fahrfehler erlauben. Und anschließend geht es mit Asphalt beladen auf die A9. Ein Autobahnabschnitt muss bis zum nächsten Morgen fertig sein, deshalb ist im Führerhaus Akkordarbeit angesagt.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.