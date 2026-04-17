Großer und kleiner BruderJetzt kostenlos streamen
Attack on Titan
Folge 19: Großer und kleiner Bruder
23 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 16
Zeke und Eren versuchen, sich einen Weg zueinander zu bahnen. Der verzweifelte Colt wendet sich an den Tiertitan und bittet ihn darum, den Schrei nicht einzusetzen - denn sein jüngerer Bruder Falco ist mit der Rückenmarksflüssigkeit in Berührung gekommen
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Attack on Titan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4: Crunchyroll