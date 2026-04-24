Erinnerungen aus der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Attack on Titan
Folge 20: Erinnerungen aus der Zukunft
24 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 16
Zeke und Eren reisen gemeinsam durch die Erinnerungen ihres Vaters. Zeke will seinem kleinen Bruder dadurch zeigen, dass er einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Doch stattdessen erfährt er ein dunkles Geheimnis über Eren ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Attack on Titan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-4: Crunchyroll & © Season 2-3: VizMediaSwitzerland & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Crunchyroll & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Hajime Isayama, Kodansha/"ATTACK ON TITAN" Production Committee. All Rights Reserved.