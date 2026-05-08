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Attack on Titan

Auflösung

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 22vom 08.05.2026
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Attack on Titan

Folge 22: Auflösung

23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 16

Die Mauern um Paradis sind gefallen, wodurch alle Titanen befreit wurden, die darin eingesperrt waren. Eren wendet sich an das gesamte Volk von Ymir und verkündet seinen Plan: Er will seine Heimat gegen den Rest der Menschheit verteidigen. Zu diesem Zweck will er die Mauertitanen aussenden, um die Gegner Ymirs auszurotten.

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