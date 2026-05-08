Attack on Titan
Folge 22: Auflösung
23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 16
Die Mauern um Paradis sind gefallen, wodurch alle Titanen befreit wurden, die darin eingesperrt waren. Eren wendet sich an das gesamte Volk von Ymir und verkündet seinen Plan: Er will seine Heimat gegen den Rest der Menschheit verteidigen. Zu diesem Zweck will er die Mauertitanen aussenden, um die Gegner Ymirs auszurotten.
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Attack on Titan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-4: Crunchyroll & © Season 2-3: VizMediaSwitzerland & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Crunchyroll & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Hajime Isayama, Kodansha/"ATTACK ON TITAN" Production Committee. All Rights Reserved.