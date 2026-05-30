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Attack on Titan

Verräter

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 26vom 30.05.2026
Verräter

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Attack on Titan

Folge 26: Verräter

23 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 16

Hanji und die anderen sind am Hafen angekommen, der von der Jäger-Fraktion besetzt wird. Sie wollen das Flugboot und die Azumabito beschützen, doch dafür müssen Armin und Connie ihre ehemaligen Freunde verraten ...

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