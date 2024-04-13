Im Fokus: KI-Experiment - Mögliche Auswirkungen einer FPÖ-RegierungJetzt kostenlos streamen
ATV Aktuell
11 Min.Folge vom 13.04.2024
2024 wird als Superwahljahr in die Geschichte eingehen. Die Wahl, die in Österreich die größte Veränderung bringen könnte, ist die Nationalratswahl Ende September. Hier sagen Umfragen einen blauen Sieg voraus. Welche Auswirkungen eine blaue Regierung auf Österreich haben könnte, hat sich Jenny Laimer u.a. mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz angeschaut.
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4