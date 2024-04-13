Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Fokus: KI-Experiment - Mögliche Auswirkungen einer FPÖ-Regierung

2024 wird als Superwahljahr in die Geschichte eingehen. Die Wahl, die in Österreich die größte Veränderung bringen könnte, ist die Nationalratswahl Ende September. Hier sagen Umfragen einen blauen Sieg voraus. Welche Auswirkungen eine blaue Regierung auf Österreich haben könnte, hat sich Jenny Laimer u.a. mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz angeschaut.

