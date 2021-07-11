Folge vom 11.07.2021: Oberösterreich: Auto rast in Obststand
Jetzt nach Oberösterreich: Dort rast ein 87-Jähriger Pkw-Lenker heute Vormittag frontal in einen Obststand vor dem Stift St. Florian in der Nähe von Linz. 12 Menschen werden dabei verletzt, vier davon schwer. Eine Frau schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Durch Zufall waren drei Ärzte beim gerade stattfindenden Gottesdienst, die sofort erste Hilfe leisten konnten.
