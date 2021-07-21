MAN-Werk gerettet: Fragezeichen bei BelegschaftJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 21.07.2021: MAN-Werk gerettet: Fragezeichen bei Belegschaft
2 Min.Folge vom 21.07.2021
Großer Auftritt heute im steirischen MAN-Werk: der österreichische Investor und neue Chef des Hauses, Siegfried Wolf präsentiert vor rund 1700 Mitarbeitern seine Übernahmepläne, für die er kurz davor auch von der Bundeswettbewerbsbehörde noch grünes Licht bekommt. Es gibt ein neues Logo und einen groben Fahrplan - viele Fragen bleiben für die Belegschaft aber unbeantwortet.
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Produktion:AT, 2017
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