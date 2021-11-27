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ATV Aktuell

Teuerungswelle: Steigende Existenzangst

ATVFolge vom 27.11.2021
Teuerungswelle: Steigende Existenzangst

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Folge vom 27.11.2021: Teuerungswelle: Steigende Existenzangst

18 Min.Folge vom 27.11.2021

Unsichere Zeiten, die viele Menschen auch noch um ihre Existenz bangen lassen. Denn durch die Pandemie ist das Leben um einiges teurer geworden. Jetzt steht auch noch der Winter vor der Tür oder ist praktisch schon da und das bedeutet: wer heizt, muss auch mehr zahlen. Für einkommens-schwache Haushalte ein finanzieller Alptraum.

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