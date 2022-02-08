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ATV Aktuell

Ukraine: Gesprächsreigen geht weiter

ATVFolge vom 08.02.2022
Ukraine: Gesprächsreigen geht weiter

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Folge vom 08.02.2022: Ukraine: Gesprächsreigen geht weiter

2 Min.Folge vom 08.02.2022

Der Gesprächsreigen in der Ukrainekrise geht heute in der Hauptstadt Kiew in die nächste Runde. Präsident Wolodymyr Selenskyj empfängt gleich mehrere hochrangige Diplomaten. Unter anderem gibt der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Klinke in die Hand. Das erklärte Ziel: Deeskalation. Doch eskaliert ist der Konflikt schon 2014, seitdem herrscht in Teilen der Ukraine Krieg.

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