Im Fokus: Lena Schilling im InterviewJetzt kostenlos streamen
ATV Aktuell
Folge vom 01.06.2024: Im Fokus: Lena Schilling im Interview
11 Min.Folge vom 01.06.2024
ATV Aktuell hat im Zuge der Interviewreihe "Im Fokus" EU-Spitzenkandidatin der Grünen, Lena Schilling, zum Interview gebeten.
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Genre:Nachrichten
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
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