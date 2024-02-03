Im Fokus: Karlheinz Kopf im InterviewJetzt kostenlos streamen
ATV Aktuell
Folge vom 03.02.2024: Im Fokus: Karlheinz Kopf im Interview
11 Min.Folge vom 03.02.2024
ATV Aktuell hat im Zuge der Interviewreihe "Im Fokus" Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer, zum Interview gebeten. Obwohl die Buchungslage des heimischen Tourismus laut Wirtschaftskammer so gut wie zuletzt vor der Corona-Pandemie ist, klagt der Tourismus über akuten Personalmangel. Auch der Buchhandel hat es aktuell schwer, Fachkräfte zu finden.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4