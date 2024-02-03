Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Aktuell

Im Fokus: Karlheinz Kopf im Interview

Folge vom 03.02.2024
Im Fokus: Karlheinz Kopf im Interview

ATV Aktuell

Folge vom 03.02.2024: Im Fokus: Karlheinz Kopf im Interview

11 Min.

ATV Aktuell hat im Zuge der Interviewreihe "Im Fokus" Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer, zum Interview gebeten. Obwohl die Buchungslage des heimischen Tourismus laut Wirtschaftskammer so gut wie zuletzt vor der Corona-Pandemie ist, klagt der Tourismus über akuten Personalmangel. Auch der Buchhandel hat es aktuell schwer, Fachkräfte zu finden.

