Im Fokus: Brennpunkt Schule Jetzt kostenlos streamen
ATV Aktuell
Folge vom 06.04.2024: Im Fokus: Brennpunkt Schule
11 Min.Folge vom 06.04.2024
In Wien schlagen Lehrervertreter Alarm: zu viele neue Schüler und Schülerinnen kommen dazu. Der Grund liegt dafür in den stark angestiegenen Asylzahlen im Bereich Familienzusammenführungen. Dadurch entstehen in Wien 14 neue Klassen – pro Monat. Zu welchen Problemen das in den Schulen führt und wie die Politik darauf reagiert – das hat Benedikt Gmeiner für Aktuell im Fokus nachgefragt.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4