Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Aktuell

Im Fokus: Brennpunkt Schule

ATVFolge vom 06.04.2024
Im Fokus: Brennpunkt Schule

Im Fokus: Brennpunkt Schule Jetzt kostenlos streamen

ATV Aktuell

Folge vom 06.04.2024: Im Fokus: Brennpunkt Schule

11 Min.Folge vom 06.04.2024

In Wien schlagen Lehrervertreter Alarm: zu viele neue Schüler und Schülerinnen kommen dazu. Der Grund liegt dafür in den stark angestiegenen Asylzahlen im Bereich Familienzusammenführungen. Dadurch entstehen in Wien 14 neue Klassen – pro Monat. Zu welchen Problemen das in den Schulen führt und wie die Politik darauf reagiert – das hat Benedikt Gmeiner für Aktuell im Fokus nachgefragt.

Alle verfügbaren Folgen