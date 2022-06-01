Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

Was isst Österreich? Zucker

Folge vom 01.06.2022
Was isst Österreich? Zucker

ATV Die Reportage

Folge vom 01.06.2022: Was isst Österreich? Zucker

49 Min. Ab 6

Kohlenhydrate, Mehl, zuckerhaltige Speisen oder Getränke. Gewichtsprobleme oder so manche Krankheiten der Österreicher:innen sind auf den übermäßigen Genuss dieser Lebensmittel zurückzuführen. Doch es gibt Menschen, die dieses Problem in Angriff nehmen, Zucker & Co. Lebewohl sagen und spannende, alternative Ernährungskonzepte entwickeln.

