ATVFolge vom 14.06.2005
Folge vom 14.06.2005: ATV Die Reportage - Hotel Sacher

50 Min.
Ab 6

Luxus und Tradition, perfekter Service und herzliche Bedienung, Stil und Geschmack. Die Geschichte des Hotel Sacher beginnt mit dem süßen Geheimnis, der Original Sacher-Torte, und setzt sich fort mit der Familie Gürtler. ATV Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen des traditionsreichen Imperiums.

