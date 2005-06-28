ATV Die Reportage - EKO CobraJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 28.06.2005: ATV Die Reportage - EKO Cobra
41 Min.Folge vom 28.06.2005Ab 6
Nichts für Weicheier - das Auswahlverfahren der EKO-Cobra bringt die Aspiranten an den Rand ihrer physischen und psychischen Belastbarkeit. Aber wer Mitglied der Sondereinheit werden will muss Nerven aus Draht und einen Körper aus Stahl haben. ATV Die Reportage war beim Auswahlverfahren dabei.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen