ATV Die Reportage - Wehwehchen und kleine Wunder – der Wien Service
49 Min.Folge vom 02.11.2015Ab 6
Die Reportage zeigt Menschen und Organisationen die im Hintergrund dafür sorgen, dass Wien nach wie vor als die lebenswerteste Stadt der Welt gilt. Das Bürgerservice der Stadt Wien kümmert sich um jegliche Anliegen der Wiener. Aber auch Wiens Jugendliche kommen nicht zu kurz. Für sie gibt es Vereine die sich ihrer Bedürfnisse annehmen.
