ATV Die Reportage - Die Trapp Familie - Ein Leben für die MusikJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 20.12.2015: ATV Die Reportage - Die Trapp Familie - Ein Leben für die Musik
23 Min.Folge vom 20.12.2015Ab 6
Die Familie Trapp ist berühmt aus dem amerikanischen Film "The Sound of Music". ATV Die Reportage begleitet Schauspieler und Filmcrew bei der Arbeit zu dem Film "Die Familie Trapp - Ein Leben für die Musik". Dabei werden Interviews mit Annette Dasch, Yvonne Catterfeld, Dr. Herbert G. Kloiber, Cornelius Obonya und Uwe Kröger geführt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen