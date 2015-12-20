Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Die Trapp Familie - Ein Leben für die Musik

ATVFolge vom 20.12.2015
ATV Die Reportage - Die Trapp Familie - Ein Leben für die Musik

ATV Die Reportage - Die Trapp Familie - Ein Leben für die MusikJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 20.12.2015: ATV Die Reportage - Die Trapp Familie - Ein Leben für die Musik

23 Min.Folge vom 20.12.2015Ab 6

Die Familie Trapp ist berühmt aus dem amerikanischen Film "The Sound of Music". ATV Die Reportage begleitet Schauspieler und Filmcrew bei der Arbeit zu dem Film "Die Familie Trapp - Ein Leben für die Musik". Dabei werden Interviews mit Annette Dasch, Yvonne Catterfeld, Dr. Herbert G. Kloiber, Cornelius Obonya und Uwe Kröger geführt.

Alle verfügbaren Folgen