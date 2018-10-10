ATV Die Reportage - Früher ein Star, heute ein...? Teil 2Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 10.10.2018: ATV Die Reportage - Früher ein Star, heute ein...? Teil 2
Folge vom 10.10.2018
Früher ein Star, und heute? "ATV - Die Reportage" holt auch im zweiten Teil wieder nationale und internationale Stars von früher vor den Vorhang - und zeigt, was von Glanz und Gloria aus vergangener Zeit übrig geblieben ist. Mit überraschenden, verstörenden und unterhaltsamen Auftritten von Schlagerstar Christian Anders, Ex-Olympiaboxstar Biko Botowamungo, den Sängern von Hot Chocolate und Flying Pickets sowie von der stilleren Hälfte von Waterloo & Robinson.
Produktion:AT, 2005
