ATV Die Reportage
Folge vom 16.03.2019: ATV Die Reportage - Trend: Hausverlosungen
Folge vom 16.03.2019
Hausverlosungen boomen in ganz Österreich. Immer mehr Immobilienbesitzer entscheiden sich gegen einen klassischen Verkauf ihres Hauses und bieten stattdessen Lose zum Verkauf an. Von der Traumvilla bis zum Restaurant - mit geringem finanziellen Einsatz und ein wenig Glück wechseln die Objekte ihren Besitzer. Allerdings gibt es immer wieder Probleme bei Verlosungen und die rechtliche Lage ist in Österreich nicht eindeutig geklärt. Eine ATV Reportage über den Trend zum Los.
Dokumentation
AT, 2005
