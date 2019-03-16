Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Trend: Hausverlosungen

ATVFolge vom 16.03.2019
ATV Die Reportage - Trend: Hausverlosungen

ATV Die Reportage - Trend: Hausverlosungen

ATV Die Reportage

Folge vom 16.03.2019: ATV Die Reportage - Trend: Hausverlosungen

48 Min.Folge vom 16.03.2019Ab 6

Hausverlosungen boomen in ganz Österreich. Immer mehr Immobilienbesitzer entscheiden sich gegen einen klassischen Verkauf ihres Hauses und bieten stattdessen Lose zum Verkauf an. Von der Traumvilla bis zum Restaurant - mit geringem finanziellen Einsatz und ein wenig Glück wechseln die Objekte ihren Besitzer. Allerdings gibt es immer wieder Probleme bei Verlosungen und die rechtliche Lage ist in Österreich nicht eindeutig geklärt. Eine ATV Reportage über den Trend zum Los.

