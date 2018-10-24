Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Der Weg zur Staatsbürgerschaft

ATVFolge vom 24.10.2018
ATV Die Reportage - Der Weg zur Staatsbürgerschaft

ATV Die Reportage - Der Weg zur StaatsbürgerschaftJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 24.10.2018: ATV Die Reportage - Der Weg zur Staatsbürgerschaft

49 Min.Folge vom 24.10.2018Ab 6

Tausende Menschen stellen jedes Jahr einen Antrag, um die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Doch der Weg dorthin ist nicht einfach: Ausreichendes Einkommen, Sprachkenntnisse und einwandfreier Leumund sind nur einige der Voraussetzungen, die für viele unüberwindbar sind. ATV Die Reportage begleitet Anwerber, die sich diesen Hürden stellen und Menschen, die ihnen dabei helfen möchten.

Alle verfügbaren Folgen