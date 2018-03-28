ATV Die Reportage - Prediger extrem - neue Wege zu GottJetzt kostenlos streamen
30 Min. Ab 6
Strenge Mienen, erhobene Zeigefinger, andächtiges Schweigen, harte Stühle - Wer an die Kirche denkt, hat oft ein verstaubtes, konservatives und auch sehr negatives Bild. Doch so manche Prediger beweisen Mut zur Individualität und brechen mit den traditionellen Mustern. Sie plädieren für ein buntes Leben im Glauben und versuchen diese Ansicht nicht nur unter die Menschen zu bringen, sondern auch in ihren Gemeinden einen neuen Spirit willkommen zu heißen. "ATV Die Reportage" widmet sich den Pionieren und trifft Kabarettpapst Herbert Reisinger, den Franziskaner Mönch Bruder Rene und Pfarrer Sieberer aka Pfaffenheini zum Gespräch.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
