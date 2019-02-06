Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Skurrile Erfinder

ATVFolge vom 06.02.2019
ATV Die Reportage - Skurrile Erfinder

ATV Die Reportage - Skurrile ErfinderJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 06.02.2019: ATV Die Reportage - Skurrile Erfinder

49 Min.Folge vom 06.02.2019Ab 6

Die Liste weltberühmter heimischer Erfindungen ist lang. Angefangen vom Doppler-Effekt über die Nähmaschine bis hin zur Sachertorte oder dem Würfelzucker - Erfinden hat in Österreich Tradition. Doch wie sehen die österreichischen Erfindungen heutzutage aus und welche Menschen stecken dahinter? Auf unserer Reise durch die kreative Erfinderwelt Österreichs begegnen wir Visionären und Menschen, die die Welt verbessern wollen.

Alle verfügbaren Folgen