Folge vom 17.10.2018: ATV Die Reportage - Nachbarschaftsstreit
49 Min.Folge vom 17.10.2018Ab 6
Fast jeder vierte Österreicher hat schon mit seinem Nachbarn gestritten. Oft entzündet sich der Funke zum Kleinkrieg an Nichtigkeiten, ganz im Gegensatz zu den dramatischen Folgen. "ATV - Die Reportage" hat "Streithanseln" besucht und war dabei, wenn Auseinandersetzungen eskalieren, die bis zum drohenden Abbruch des eigenen Heims führen. Das Ergebnis: Nicht jede Stilblüte zwischen Macht und Ohnmacht ist eine Zier vor der Wohnungstür.
