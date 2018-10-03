ATV Die Reportage - Auf Kreuzfahrt mit den Stars - Volksmusik und Heavy Metal (2)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.10.2018: ATV Die Reportage - Auf Kreuzfahrt mit den Stars - Volksmusik und Heavy Metal (2)
Auf hoher See ist "ATV - Die Reportage" auf Spurensuche zwischen ausgelassenen Hardrockern, wilden Headbangern und eingefleischten Schlagerliebhabern. Während auf der Schlagerkreuzfahrt eine Autogrammstunde geplant ist, verfolgen hartgesottene Biertrinker auf der Heavy Metal Cruise ihre ganz eigene Strategie, um müde Knochen wieder zum Knacken zu bringen. Beim Morgensport erwarten sie Metal Yoga, Yoga mit Köpfungsschwert, Gollum-Walk und Luftgitarre.
