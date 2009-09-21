ATV Die Reportage - Anwälte - Ein Leben zwischen Mord und Erbschaftsstreit Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 21.09.2009: ATV Die Reportage - Anwälte - Ein Leben zwischen Mord und Erbschaftsstreit
48 Min.Folge vom 21.09.2009Ab 6
Jeder ist froh, wenn er keinen braucht – und dann sehr erleichtert, wenn ihm im Fall des Falles einer zur Seite steht: Ein Anwalt, der durch das Dickicht des Paragraphendschungels führt. Über 5.000 Anwälte sind in Österreich registriert. Sie haben eine jahrelange Ausbildung absolviert und sind berechtigt, ihre Klienten vor Justitia zu vertreten. In Fällen, in denen es oft um die Existenz, menschliche Abgründe geht - und manchmal auch ein lebenslängliches Fristen hinter Gittern droht. ATV Die Reportage begleitet drei Anwälte bei dem Kampf für ihre Klienten und zeigt, wie sie sich privat für diese Herausforderung rüsten.
