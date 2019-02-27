ATV Die Reportage - Blut, Schweiss & Tränen - Österreich im KampfsportfieberJetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.02.2019: ATV Die Reportage - Blut, Schweiss & Tränen - Österreich im Kampfsportfieber
49 Min. Ab 6
Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher entdecken den Kampfsport für sich. Kritiker allerdings sehen darin nichts als lebensgefährliche Brutalo-Schlägereien. Dass beim Kampfsport Blut, Schweiß und Tränen fließen - da sind sich alle einig. Doch was bewegt Männer und Frauen dazu, in den Ring zu steigen, sich mit Faustschlägen und Tritten zu bekämpfen, gebrochene Knochen in Kauf zu nehmen und sogar ihr Leben zu riskieren?
Produktion:AT, 2005
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
