Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Leben mit Zwangsstörungen

ATVFolge vom 09.10.2024
ATV Die Reportage - Leben mit Zwangsstörungen

ATV Die Reportage - Leben mit ZwangsstörungenJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 09.10.2024: ATV Die Reportage - Leben mit Zwangsstörungen

49 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 6

Rund drei Prozent der Bevölkerung in Österreich leiden unter einer Zwangsstörung, einer schweren psychischen Erkrankung. "ATV - Die Reportage" begleitet Menschen, die jahrelang kein normales Leben führen konnten, weil der Zwang den Alltag massiv beeinträchtigte.

Alle verfügbaren Folgen