ATV Die Reportage

ATVFolge vom 16.10.2024
Folge vom 16.10.2024: ATV Die Reportage - Busreisen

49 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 6

Busreisen, die einst nur von Senioren geschätzt wurden, werden nun auch bei jungen Menschen immer beliebter. Das Angebot reicht von vom Busurlaub über Motto- und Eventreisen, bis zur Busfahrt inklusive Party. Rund eine Million Österreicher nutzen jährlich eine der zahllosen Busreiseangebote. Die Reportage ist hautnah dabei und beleuchtet Vor- und Nachteile von Busreisen.

