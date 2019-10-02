ATV Die Reportage - Leben am BauJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 02.10.2019: ATV Die Reportage - Leben am Bau
49 Min.Folge vom 02.10.2019Ab 6
Dreck, Lärm, körperliche Belastungen: Ein Arbeitsleben am Bau ist für viele undenkbar. Und trotzdem arbeiten rund 100.000 Menschen im Bauhauptgewerbe in Österreich. Doch wie geht es den Arbeitern die täglich den Witterungen ausgesetzt sind und Hochhäuser bauen, Tag und Nacht in zwei Schichten großstädtische Rohre verlegen, den Traum vom Eigenheim im Fertigteilbau verwirklichen oder im Familienunternehmen mit Kind und Kegel auf der Baustelle arbeiten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen