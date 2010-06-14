Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 14.06.2010
49 Min. Ab 6

Die österreichisch-ungarische Grenzregion ist ein Paradies für Sperrmülljäger. Alte Möbel, gebrauchtes Spielzeug oder kaputte Geräte werden gesammelt, repariert und wieder verkauft. ATV Die Reportage hat Müllsammler diesseits und jenseits der Grenze begleitet.

