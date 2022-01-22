ATV Die Reportage - DesignerdrogenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 22.01.2022: ATV Die Reportage - Designerdrogen
Ob Ecstasy, Kokain, Amphetamin, Opiate oder psychoaktive Substanzen. Seit 2014 ist der Konsum jener illegalen Suchtmittel stark gestiegen - Tendenz weiter steigend. Die Hersteller dieser teils lebensgefährlichen Drogen versuchen laufend durch winzige chemische Molekülveränderungen dem Gesetz oder der Polizei zu entkommen damit diese als nicht illegal eingestuft werden. Sie kreieren damit neue Suchtmittel, mit neuem Aussehen und neuem Namen, sogenannte Designerdrogen. Vor allem junge Erwachsene schrecken in Österreich, oft beim Feiern, nicht vor einem Probierkonsum ab und setzen sich der Gefährlichkeit dieser Substanzen aus. ATV Die Reportage zeigt einen detaillierten Einblick in die dunkle Drogenszene Österreichs und begleitet einige Facetten dieser teils völlig unbekannten Welt.