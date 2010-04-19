ATV Die Reportage - Unsichtbares GeldJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 19.04.2010: ATV Die Reportage - Unsichtbares Geld
Folge vom 19.04.2010
"Geld aus dem Automaten – wer braucht denn so etwas". So reagierten viele Bankkunden, als 1980 der erste Bankomat in Österreich aufgestellt wurde. 30 Jahre später sind EC- und Kreditkarten aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. 9 von 10 Österreichern verlassen die eigene Wohnung nie ohne ihre Geldkarte.
AT, 2005
