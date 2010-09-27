ATV Die Reportage - Wahnsinn UmzugJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 27.09.2010: ATV Die Reportage - Wahnsinn Umzug
50 Min.Folge vom 27.09.2010
Umzugstress und Kistenchaos - zwischen zerbrechlichem Geschirr, schweren Büchern und sperrigen Möbelteilen sind Karambolagen und Krisen an der Tagesordnung. Eine ATV Reportage über den mühsamen Weg ins neue Zuhause.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
