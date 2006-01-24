Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - EKO Cobra - Die Ausbildung

Folge vom 24.01.2006
Folge vom 24.01.2006: ATV Die Reportage - EKO Cobra - Die Ausbildung

50 Min. Ab 6

Die Ausbildung eines Cobrabeamten ist geprägt vom harten Training. Tauchen, Sprengen, Fallschirmspringen und Nahkampf sind nur einige Beispiele seines normalen Alltags. Gefragt sind Beamte deren physische und psychische Belastbarkeiten jene eines Durchschnitts-Österreichers deutlich übersteigen. ATV Die Reportage begleitete bereits das harte Auswahlverfahren der ECO Cobra. Die Kandidaten, die die Prüfung bestanden hatten müssen sich nun in der Ausbildung täglich erneut beweisen.

