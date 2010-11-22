Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Fußballfans

Folge vom 22.11.2010
50 Min. Ab 6

Sie jubilieren wenn ihr Club gewinnt, manche randalieren jedoch auch wenn dies nicht der Fall ist. Für echte Fußballfans ist der Verein das Leben und oft auch Religion. ATV Die Reportage hat einen Blick in die Seele der Fans geworfen und begleitet sie in ihre Stammkneipen und zum Spiel.

