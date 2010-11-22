ATV Die Reportage - FußballfansJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 22.11.2010: ATV Die Reportage - Fußballfans
50 Min.Folge vom 22.11.2010Ab 6
Sie jubilieren wenn ihr Club gewinnt, manche randalieren jedoch auch wenn dies nicht der Fall ist. Für echte Fußballfans ist der Verein das Leben und oft auch Religion. ATV Die Reportage hat einen Blick in die Seele der Fans geworfen und begleitet sie in ihre Stammkneipen und zum Spiel.
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen