Folge vom 21.06.2010: ATV Die Reportage - Energy Globe
Der Energy Globe Award kürt jährlich die besten Erfindungen die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gewährleisten. 2010 findet der Event in Ruanda statt - eine Herausforderung für den österreichischen Veranstalter Wolfgang Neumann. ATV Die Reportage begleitet ihn nach Afrika und zeigt die spektakulärsten Ideen aus aller Welt bei diesem einzigartigen Ereignis.
