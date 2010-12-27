Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

Folge vom 27.12.2010
48 Min.
Ab 6

Alle Jahre wieder, und jedes Jahr ein bisschen schräger – Weihnachten ist schon lange kein besinnliches Familienfest mehr. Parkplätze bei Einkaufszentren werden im Advent zu Kriegsschauplätzen, die Weihnachtsbeleuchtung am Einfamilienhaus blinkt im Takt zur Musik – und Stripperin Wendy beglückt als Engerl die Weihnachtsfeier eines Fußballclubs.

