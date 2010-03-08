ATV Die Reportage - SchweizerhausJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 08.03.2010: ATV Die Reportage - Schweizerhaus
Budweiser Bier, Stelzn’ und ein riesiger Gastgarten – für fast jeden Wien-Tourist ist das Schweizerhaus im Prater ein Pflichtbesuch. Das Wirtshaus wird seit 1920 von Familie Kolarik betrieben. Stammgäste warten im Frühling schon immer sehnsüchtig auf die Eröffnung des Biergartens. Für Familie Kolarik beginnt bereits 3 Monate davor der Stress. Denn die gesamte Schankanlage wird heuer umgebaut, im neugebauten Keller ist jetzt Platz für über 400 Bierfässer. Wir besuchen die Kolariks 6 Tage vor dem Aufsperren - das Schweizerhaus ist da noch eine riesige Baustelle. Während im Gastgarten die letzten Steine verlegt werden, findet im Restaurant das Kellner Casting statt. 30 neue Kellner werden gesucht – den Aufnahmetest schaffen aber nicht viele. Denn beim Vorstellungsgespräch muss jeder Kandidat ein Tablett mit 12 vollen Krügerln durch den Raum tragen. Eine Aufgabe, bei der Frauen regelmäßig durchfallen. Am Eröffnungstag begleitet ATV die Reportage Neukellner Paul bei seiner Arbeit. Der Wiener hat zwar einen altgedienten Kellner an seiner Seite – trotzdem läuft am Beginn einiges schief. Starkoch Bernie Rieder ist unter den Gästen und analysiert für uns die Performance des Neulings. Wird Kellner Paul den ersten Tag überstehen und die lange Saison im Schweizerhaus durchhalten?