ATV Die Reportage - Die neuen Millionäre

ATVFolge vom 04.08.2021
Folge vom 04.08.2021: ATV Die Reportage - Die neuen Millionäre

48 Min.Folge vom 04.08.2021Ab 6

Vom Tellerwäscher zum Millionär - es gibt sie: Österreicher, die es aus eigener Kraft geschafft haben, Millionen zu verdienen, ohne mit dem goldenen Löffel geboren worden zu sein. ATV Die Reportage gibt einen Einblick in die skurrile Welt der Reichen und zeigt ihre Bemühungen das Glück zu finden.

