Folge vom 28.11.2011: ATV Die Reportage - Partneragenturen
49 Min.
Die große Liebe begegnet den wenigsten Menschen an der Supermarktkassa oder an der Bushaltestelle. Die altbewährte Methode mit Hilfe einer Partneragentur nach dem passenden Partner zu suchen, ist für viele oft der letzte Ausweg aus der Einsamkeit. ATV Die Reportage begleitet Agenturleiter bei der Auswahl eines potentiellen Kandidaten und einsame Herzen auf die ersten Dates.
AT, 2005
